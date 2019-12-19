Обматерил полицейских и пытался сбежать: уралец поссорился с другом и набросился на него с ножом

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-19T08:29:40+03:00

Суд отправил его в тюрьму на пять лет

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В Тавде отправили под суд местного жителя, которого обвиняют сразу по двум статьям: «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Публичное оскорбление представителя власти».

- Днем 22 января они со знакомым находились у него в квартире и пьянствовали. В ходе завязавшейся ссоры обвиняемый вооружился ножом и умышленно нанес другу один удар в область левой кисти, а также один удар в шею, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В итоге, мужчина получил серьезные травмы.

На место преступления тут же прибыли полицейские. Обвиняемого задержали. Уже будучи в полиции, он вел себя агрессивно: матерился и пытался сбежать, а не требования силовиков никак не реагировал.

- В ходе судебного следствия он свою вину в оскорблении полицейских не признал, относительно причинения тяжкого вредя здоровью знакомого пояснил, что ножом ударил просто из неосторожности, - добавили в прокуратуре.

В итоге, суд отправил его на пять лет и семь месяцев в колонию общего режима, с ограничением свободы на год.

ИСТОЧНИК KP.RU