2019-12-19T08:29:40+03:00
Происшествия

Обматерил полицейских и пытался сбежать: уралец поссорился с другом и набросился на него с ножом

Суд отправил его в тюрьму на пять лет
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчину осудили еще и за оскорбление полицейскихМужчину осудили еще и за оскорбление полицейскихФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Тавде отправили под суд местного жителя, которого обвиняют сразу по двум статьям: «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Публичное оскорбление представителя власти».

- Днем 22 января они со знакомым находились у него в квартире и пьянствовали. В ходе завязавшейся ссоры обвиняемый вооружился ножом и умышленно нанес другу один удар в область левой кисти, а также один удар в шею, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В итоге, мужчина получил серьезные травмы.

На место преступления тут же прибыли полицейские. Обвиняемого задержали. Уже будучи в полиции, он вел себя агрессивно: матерился и пытался сбежать, а не требования силовиков никак не реагировал.

- В ходе судебного следствия он свою вину в оскорблении полицейских не признал, относительно причинения тяжкого вредя здоровью знакомого пояснил, что ножом ударил просто из неосторожности, - добавили в прокуратуре.

В итоге, суд отправил его на пять лет и семь месяцев в колонию общего режима, с ограничением свободы на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куйвашев заставил свердловское правительство смотреть пресс-конференцию с Путиным
Екатеринбуржцев снова пригласили бесплатно провериться на рак
Екатеринбуржцев призвали погасить долги до Нового года
«Первая помощь не помогла»: в уральском лесу один охотник по неосторожности смертельно ранил другого
Сергей Исаев прокомментировал прощальный тур «Уральских пельменей»
Обматерил полицейских и пытался сбежать: уралец поссорился с другом и набросился на него с ножом
В окна постучится мороз: к выходным Екатеринбург завалит снегом
С голубыми глазами и русыми волосами: в Екатеринбурге неделю ищут отца троих детей
Оформили очередную сотню: уральские «лисицы» феерично обыграли сборную Бельгии
Сотрудников «Салюта» в Екатеринбурге собираются уволить
Думал проскочить на «красный»: на Уралмаше легковушка с двумя подростками протаранила другую машину
На Урале с дороги спасли кота в критическом состоянии
«Очень долго искали похожего актера»: в Екатеринбурге показали фильм о праведном Симеоне Верхотурском
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД останавливают школьников нарушающих ПДД по пути в школу
В Екатеринбурге на развитие культуры и искусства выделили дополнительные деньги
В Екатеринбурге скоростную железнодорожную магистраль до Челябинска включили в проект развития города
В Нижнем Тагиле с первого февраля изменят схему движения общественного транспорта
Связь для ёлки: МегаФон привез базовую станцию в лес
В Екатеринбурге затопило улицу возле ТЦ «Карнавал»
Дополнительные поезда в Москву назначены на новогодние каникулы на СвЖД
Уральские таможенники уничтожили полторы тонны яблок-нелегалов
Ремонт в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге закончат к 23 декабря
«Из искореженной машины вытаскивали спасатели»: на свердловской трассе в «снежном» ДТП пострадала беременная женщина
Жители Екатеринбурга предложили отреставрировать несколько культурных объектов
Уральские таможенники прикрыли контрабанду леса на 10 миллионов
Пьянствовали, матерились и приставали к людям: в Екатеринбурге за сутки поймали шестерых пассажиров-дебоширов
Погибшей под поездом девушкой оказалась студентка екатеринбургского колледжа
Под Новый год свердловчане закупили в подарок 111 тонн товаров с AliExpress
Составлен список регионов России, где женщины работают больше всего