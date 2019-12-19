В окна постучится мороз: к выходным Екатеринбург завалит снегом

СЕГОДНЯ 08:03 2019-12-19T08:03:45+03:00

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В ближайшие дни на столицу Урала, наконец, обрушится настоящая зима. Кажется, ее жители ждали чуть ли не с первых чисел. Рассказываем, какая погода ждет екатеринбуржцев в ближайшие несколько дней.

По данным синоптиков из Уралгидрометцентра, в четверг, 19 декабря, в Екатеринбурге будет -3…-5. Днем осадков не обещают, а вот на дорогах может образоваться гололедица, так что будьте аккуратны.

В ночь на пятницу, 20 декабря, столбики термометров опустятся до -10. Днем потеплеет до -5…-7. Весь день будет идти снег.

В ночь на субботу, 21 декабря, к горожанам в окна постучатся морозы. Екатеринбург ждет резкое похолодание – до -17, и пройдет снег. Днем чуть-чуть потеплеет – до -12. И снова пройдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU