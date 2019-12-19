С голубыми глазами и русыми волосами: в Екатеринбурге неделю ищут отца троих детей

СЕГОДНЯ 07:38 2019-12-19T07:38:40+03:00

Мужчина пропал еще 13 декабря, дома его ждет жена и дети

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В Екатеринбурге почти неделю родные и близкие разыскивают отца троих детей. Забегалову Руслану Юрьевичу 36 лет, у него дома остались жена и трое детей. Последний раз мужчину видели 13 декабря, в пятницу, а в соцсетях мужчина появлялся последний раз несколько лет назад.

К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». Они распространили ориентировки.

Фото: ПСО "Прорыв"

Приметы: плотное телосложение, рост 160-165 сантиметров, русые волосы и голубые глаза.

На момент пропажи был одет в красную футболку, синие джинсы, синюю куртку до колен с меховым воротом.

Если вы вдруг знаете, что Руслан Юрьевич может находиться, или видели его где-то, сообщите по телефону: +7-9000-44-02-20 (Наталья, руководитель отряда).

ИСТОЧНИК KP.RU