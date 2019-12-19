С голубыми глазами и русыми волосами: в Екатеринбурге неделю ищут отца троих детей
В Екатеринбурге почти неделю родные и близкие разыскивают отца троих детей. Забегалову Руслану Юрьевичу 36 лет, у него дома остались жена и трое детей. Последний раз мужчину видели 13 декабря, в пятницу, а в соцсетях мужчина появлялся последний раз несколько лет назад.
К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв». Они распространили ориентировки.
Фото: ПСО "Прорыв"
Приметы: плотное телосложение, рост 160-165 сантиметров, русые волосы и голубые глаза.
На момент пропажи был одет в красную футболку, синие джинсы, синюю куртку до колен с меховым воротом.
Если вы вдруг знаете, что Руслан Юрьевич может находиться, или видели его где-то, сообщите по телефону: +7-9000-44-02-20 (Наталья, руководитель отряда).
ИСТОЧНИК KP.RU