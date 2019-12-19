Оформили очередную сотню: уральские «лисицы» феерично обыграли сборную Бельгии

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-19T07:18:27+03:00

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Накануне на паркете ДИВСа в Екатеринбурге состоялся матч по женскому баскетболу. Действующий чемпион УГМК открыл второй круг группового этапа Евролиги и встретился, во второй раз за сезон, с бельгийской сборной «Касторс Брэйн».

Команда из Бельгии оказалась конкурентноспособной лишь в дебюте игры. Серия из точных дальних бросков позволила хозяйкам паркета быстро оторваться от соперника. Через 15 минут от начала матча УГМК довел свой отрыв в счете до двукратного показателя – 36:18.

Фото: БК УГМК

- До большого перерыва гости не раз заставили «лисиц» ошибиться и смогли набрать легкие очки. В составе нашей команды на исходе первой половины к дабл-даблу была близка Джонквел Джонс – с 11 очками и 7 подборами, - отметили в пресс-службе БК УГМК.

Создав задел в первой половине четверти, «лисицы» не стали расслабляться и во второй, пополняя свой отрыв в счете после каждой 10-минутки. Они методично диктовали сопернику свои условия игры, навязывая темп и ритм.

Фото: БК УГМК

- Но и гостям из Бельгии стоит отдать должное. Потеряв одного из лучших своих игроков, они играли при этом очень агрессивно и с большой энергией на протяжении всех сорока минут, - добавили в пресс-службе. – Однако от разгрома их это все равно не спасло.

УГМК в очередной раз продемонстрировали великолепную командную игру и уверенно довели матч до победы, оформив в конце третью сотню за сезон – 101:73.

Фото: БК УГМК

Уже в это воскресенье, 22 декабря, «лисицы» встретятся в Курске с местным «Динамо» в титульном матче Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU