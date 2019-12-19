Думал проскочить на «красный»: на Уралмаше легковушка с двумя подростками протаранила другую машину

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-19T06:22:57+03:00

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Накануне вечером, 18 декабря, на Уралмаше произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек, в результате которого пострадали два маленьких ребенка.

- По предварительной информации, водитель Zaz, двигаясь по улице Бакинских Комиссаров в сторону Новаторов, выехал на перекресток на красный свет и протаранил легковушку Hyundai, водитель которой двигался по встречке и поворачивал налево, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатернбургу

От сильного удара пострадали две девочки-пассажирки 15-16 лет, которые сидели в машине Zaz на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности. Их с ушибами госпитализировали в больницу.

- Их иномаркой управлял 29-летний мужчина, права которому выдали два года назад, - добавили в ГИБДД. – За рулем Hyundai сидела 23-летняя девушка со стажем в четыре года.

Обе иномарки сильно пострадали. Сейчас сотрудники полиции опрашивают участников и очевидцев аварии. Точные обстоятельства и причины ДТП буду известны позже.

ИСТОЧНИК KP.RU