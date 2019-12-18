На Урале на дороге спасли кота в критическом состоянии
У животного перелом челюсти и серьезно травмирован глаз
Фото: приют для травмированных животных «Клякса»
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В Кировграде с дороги неравнодушные прохожие сегодня спасли кота в критическом состоянии. У животного перелом челюсти, травма головы и серьезно травмирован глаз. Евсей, так назвали кота, потерял много крови. Сейчас он находится в клинике, где за ним круглосуточно наблюдают.
- Евсей передаёт всем привет и слова благодарности. Мальчишка старается. Борется. Состояние стабилизировали, - написали в группе ВКонтакте приюта для травмированных животных «Клякса».
Сейчас котика готовят к операции, которая запланирована на пятницу.
ИСТОЧНИК KP.RU