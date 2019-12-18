В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД останавливают школьников нарушающих ПДД по пути в школу

СЕГОДНЯ 19:11 2019-12-18T19:11:03+03:00

Правила нарушают не только дети, но и их родители

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Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге останавливают школьников нарушающих ПДД по пути в школу. Правила нарушают не только дети, но и их родители. За время проведения рейда госавтоинспекторы пресекли шесть нарушений правил детьми - пешеходами на проезжей части. Также было зарегистрировано семь фактов нарушения правил перехода дороги взрослыми и два нарушения перевозки детей-пассажиров.

- В связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, а также в преддверии зимних каникул сотрудниками ГИБДД города Екатеринбурга усилен контроль за соблюдением ПДД юными участниками дорожного движения, - рассказали в Управлении МВД России по Свердловской области.

За время рейда инспекторы провели больше 60 профилактических бесед. Сотрудники ГИБДД рассказывают детям об опасности нарушений ПДД, о необходимости постоянно наблюдать за обстановкой на дороге. Родителям рассказывают, что необходимо учить детей ориентироваться в ситуациях, возникающих на дороге, правильно и своевременно на них реагировать.

ИСТОЧНИК KP.RU