СЕГОДНЯ 18:57 2019-12-18T18:57:46+03:00

Рассказываем, на что их потратят

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В Екатеринбурге на развитие культуры и искусства выделили дополнительные деньги. Сегодня Александр Высокинский подписал об этом постановление, учитывая принятый Думой бюджет. Как рассказали в администрации города, общий объём финансирования Программы развития культуры и искусства на 2017 - 2020 годы составит больше 10 миллиардов. Деньги, которые было решено выделить дополнительно потратят:

- на реконструкцию кормокухни в Екатеринбургском зоопарке - 22 миллиона 234 тысяч рублей;

- на приобретение видеоэкрана в «Центре культуры "Эльмаш" имени Ю. П. Глазкова» - 800 тысяч рублей;

- на книжный фонд «Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга» - 1 миллион 500 тысяч рублей;

- на содержание помещения «Музея истории Екатеринбурга» в здании Колизея - 1 миллион 302 тысячи рублей;

- на День города - 1 миллион 500 тысяч рублей.

При этом из бюджета Екатеринбурга будет выделено больше 7 миллиардов рублей. Из внебюджетных средств планируется потратить больше 2 миллиардов. Остальные средства поступят из федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU