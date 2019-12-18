2019-12-18T18:35:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге скоростную железнодорожную магистраль до Челябинска включили в проект развития города

Добраться до столицы Южного Урала можно будет чуть больше чем за час
Алина СУРИНА
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Скоростную магистраль планируют построить к 2030 годуСкоростную магистраль планируют построить к 2030 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге разработают проект скоростной железнодорожной магистрали до Челябинска. Его включили в стратегический проект развития Екатеринбурга до 2030 года. Добраться до столицы Южного Урала можно будет чуть больше чем за час. Поезд будет останавливаться в Кольцово, Сысерти, Снежинске и Челябинске.

- Инфраструктурный проект «Уральская высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск-Екатеринбург» имеет федеральное значение и рассматривается Свердловской областью как часть будущего международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай», - отметил заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

По словам Александра Высокинского, после реализации проекта высокоскоростной магистрали резко повысится инвестиционная привлекательность обеих городов. Кроме того это даст возможность развивать общую инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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