СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-18T17:24:47+03:00

Сейчас маршруты дублируют друг друга на 80 процентов

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В Нижнем Тагиле с первого февраля изменят схему движения общественного транспорта. Сейчас маршруты дублируют друг друга на 80 процентов. Их планируется ликвидировать. Изменения сформировали с учетом пожеланий тагильчан.

- Маршрут «Вокзал-ВМЗ», продолжен до Нижнетагильских электрических сетей по просьбе работников предприятия, а из микрорайона «Муринские пруды» транспорт будет следовать через ФОК и поликлинику. Считаю, что обновленная схема позволит улучшить качество услуг по пассажирским перевозкам, в том числе отдаленных районов, - рассказал директор транспортной компании «Строитель - Т» Антон Сащенко.

Во время внедрения новой системы перевозчики будут анализировать пассажиропоток. В соответствии с полученными данными будут изменять схемы и графики движения.

Добавим, что в первой половине следующего года в Нижнем Тагиле планируют обновить автобусный парк. На их закупку из федерального бюджета выделили 110 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU