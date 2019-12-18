Связь для ёлки: МегаФон привез базовую станцию в лес

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-18T16:58:03+03:00

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Оператор развернул мобильную базовую станцию в Бородинском лесничестве Москвы. Именно там была выбрана главная ёлка страны и организован праздник в ее честь. Трансляция события стала возможна благодаря интернету МегаФона.

«Кремлёвская ёлка все январские каникулы будет радовать тех, кто решит встретить 2020 год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны», – говорит директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Мобильный комплекс МегаФона на базе КАМАЗа, временно размещённый на месте спила Кремлёвской ёлки, обеспечил стабильное радиопокрытие. Уникальность мобильной станции в её независимости от стационарных объектов связи, что позволяет разворачивать её практически везде. С помощью комплекса можно обеспечить надежный уровень сигнала в поле, лесном массиве и других местах, где нет жилой инфраструктуры

Это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной ёлки страны. После окончания праздника из дерева планируется изготовить памятные сувениры.