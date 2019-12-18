В Екатеринбурге затопило улицу возле ТЦ «Карнавал»
Причины аварии выясняют рабочие
Фото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге затопило улицу возле ТЦ Карнавал. Вода затопила улицу Толедова. Машины «плывут» по дороге. Из-за этого организовался затор. Причины аварии сейчас выясняют рабочие.
- Бригада выехала в 17:10, едет в общем потоке. На месте установят принадлежность сетей, локализуют утечку, - рассказали в пресс-службе Водоканала.
Потоп у ТЦ Карнавал .Видео: Инцидент Екатеринбург
ИСТОЧНИК KP.RU