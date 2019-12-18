СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-18T17:33:55+03:00

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В Екатеринбурге затопило улицу возле ТЦ Карнавал. Вода затопила улицу Толедова. Машины «плывут» по дороге. Из-за этого организовался затор. Причины аварии сейчас выясняют рабочие.

- Бригада выехала в 17:10, едет в общем потоке. На месте установят принадлежность сетей, локализуют утечку, - рассказали в пресс-службе Водоканала.

Потоп у ТЦ Карнавал .Видео: Инцидент Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU