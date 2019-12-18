Дополнительные поезда в Москву назначены на новогодние каникулы на СвЖД

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-18T16:00:05+03:00

Ранее на СвЖД уже были назначены дополнительные поезда на зимние каникулы: из Екатеринбурга в Казань, Москву, Сургут и Приобье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом по стране в период новогодних и рождественских праздников АО «Федеральная пассажирская компания» назначило порядка 1400 дополнительных поездов дальнего следования

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В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки в период зимних школьных каникул и новогодних праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда в Москву из Перми и Екатеринбурга:

· Поезд №205/206 сообщением Пермь – Москва отправится из Перми 26 декабря 2019 года в 13:05 (здесь и далее время местное). Обратно из Москвы – 27 декабря 2019 года в 16:35.

· Поезд №213 сообщением Пермь – Москва отправится из Перми 29 декабря 2019 года в 06:30.

· Поезд №214 сообщением Москва – Екатеринбург отправится из Москвы 30 декабря 2019 года в 06:00.

· Поезд №201 сообщением Пермь – Москва отправится из Перми 5 января 2020 в 22:54.

· Поезд №239 сообщением Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 7 января 2020 года в 23:57.

· Поезд №240 сообщением Москва – Челябинск (через Екатеринбург) отправится из Москвы 9 января 2020 года в 10:55.

· Поезд №505/506 сообщением Пермь – Котлас отправится из Перми 22 декабря 2019 года в 15:04. Обратно из Котласа – 23 декабря 2019 года в 22:30.

Напомним, ранее на СвЖД уже были назначены дополнительные поезда на зимние каникулы: из Екатеринбурга в Казань, Москву, Сургут и Приобье.

В целом по стране в период новогодних и рождественских праздников АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначило порядка 1400 дополнительных поездов дальнего следования. Из Москвы поезда отправятся в Санкт-Петербург, Адлер, Новороссийск, Котлас, Казань, Ижевск, Самару и другие города. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Челябинск, Киров, Череповец, Архангельск, Смоленск, Великие Луки, а также на другие популярные направления.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».