Уральские таможенники уничтожили полторы тонны яблок-нелегалов

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-18T14:51:27+03:00

На них не было документов, которые бы подтверждали страну происхождения

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Сотрудники Екатеринбургской таможни совместно с Россельхознадзором обнаружили склад с санкционными фруктами. В ящиках хранилось почти 1,5 тонны яблок и больше 300 килограммов винограда.

- Документов, которые бы подтверждали страну происхождения фруктов и ягод, владелец не предоставил, - отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – По решению сотрудников Россельхознадзора товар изъят и уничтожен.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

За уходящий год сотрудники Екатеринбургской таможни провели шесть подобных проверок и, в общей сложности, выявили порядка 4,5 тонн «запрещенки» - мяса, фруктов и овощей. И, по сравнению с прошлым годом, показатели снизились в семь раз.

ИСТОЧНИК KP.RU