«Из искореженной машины вытаскивали спасатели»: на свердловской трассе в «снежном» ДТП пострадала беременная женщина

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-18T14:14:10+03:00

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Этим утром на трассе Екатеринбург – Реж произошло сразу два серьезных ДТП. Первое – на 41 километре около 9:00. Там столкнулись Nissan и «Газель», в результате чего пострадали четыре человека – в том числе беременная женщина, которая вместе с супругом ехала на легковушке в Екатеринбург, на плановый осмотр.

- Травмы получили оба водителя и пассажир «Газели». Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина, который управлял легковушкой, допустил занос и выехал на встречку, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Из-за сильного удара легковая иномарка превратилась в груду метала. Из искореженного автомобиля беременную женщину доставали спасатели.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Чуть позже, около 11:00, уже на 23-м километре этой же трассы водитель иномарки Honda неправильно выбрал скорость на заснеженной дороге и вылетел в кювет. Вместе с этим сбив двух пешеходов – женщину 58 лет и молодую девушку, 18 лет.

- Незадолго до этого мать с дочкой вышли из машины, которая также вылетела в кювет. От удара женщина погибла на месте, а девушка получила перелом ноги, - добавили в ГИБДД по области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Всего за первую половину сегодняшнего дня на дорогах Свердловской области произошло 15 ДТП, в которых погиб один человек и еще восемь получили различные травмы. Сейчас наряды ДПС патрулируют трассы, чтобы, в случае чего, вовремя подоспеть и оказать первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU