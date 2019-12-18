2019-12-18T13:52:53+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга предложили отреставрировать несколько культурных объектов

Список будет дополняться
Лев ИСТОМИН
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Здание аэровокзала аэропорта «Уктус», улица Белинского, 246. Фото: исследовательский проект "Школа наследия"Здание аэровокзала аэропорта «Уктус», улица Белинского, 246. Фото: исследовательский проект "Школа наследия"
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В Екатеринбурге до 15 января принимают заявки на участие в просветительском проекте «Школа наследия», который недавно получил президентский грант. К проекту подключаются горожане, которые намерены сохранить объекты культурного наследия в городе.

Участники проекта пройдут курс из двух этапов – образовательного и практического. Первый продлится с 21 декабря 2019 года по март 2020 года, второй – с апреля по июль будущего года.

- Участники школы выберут исторические здания, вместе с экспертами проведут исследования и предложат «проекты новой жизни» с решениями, привлекательными для инвестирования, - рассказывает куратор проекта Александра Шестакова.

Заявки уже подали больше 70 екатеринбуржцев, в анкетах они указали здания, которые считают нужным сохранить в городе. Предлагаем список:

Особняк Миллера, улица Шейнкмана, 18

Особняк статского советника Миллера возвели в 1855 году по проекту архитектора Падучего.

В 2019 году здание законсервировали, чтобы остановить его дальнейшее разрушение. Сейчас разрабатывается проект реставрации объекта. Параллельно здесь обустраивают шоу-рум, проводят экскурсии. К юбилею Екатеринбурга в 2023 году здесь планируется открыть культурно-просветительский центр.

Усадьба Первушина. Фото: исследовательский проект "Школа наследия"

Усадьба Первушина. Фото: исследовательский проект "Школа наследия"

Усадьба Первушина, улица Декабристов, 40

В усадьбе есть главный одноэтажный дом с балконом, флигель и большой сад

Евгений Первушин, которому принадлежала усадьба в первой половине 19 века, представлял династию мукомолов, был крупнейшим производителем муки в Урало-Сибирском регионе.

Дом купца Рожнова, улица Попова, 11

Этот особняк построили в середине 19 столетия в стилевых формах позднего классицизма. После революции 1917 года особняк переделали под коммунальное жилье. Сегодня объект используется в качестве многоквартирного дома.

Дом доктора Серебровского. Фото: исследовательский проект "Школа наследия"

Дом доктора Серебровского. Фото: исследовательский проект "Школа наследия"

Дом доктора Серебровского, улица Декабристов 42/а

Дом построен в 1927 году. Он стал единственным частным деревянным жилым домом в Свердловске, который возвели по проекту архитектора Константина Бабыкина.

Здание аэровокзала аэропорта «Уктус», улица Белинского, 246

Здание построили в 1937 году по проекту архитектора И.М.Ткача. Это единственный сохранившийся аэровокзал в России, построенный по авторскому проекту довоенного периода.

Здание по улице Косарева, 1а. Фото: исследовательский проект "Школа наследия"

Здание по улице Косарева, 1а. Фото: исследовательский проект "Школа наследия"

Контора Нижне-Исетского железоделательного завода, улица Косарева 1а

Здание построено в 19 веке, к проекту мог быть причастен архитектор Михаил Малахов. На рубеже 19 и 20 столетий здесь располагался народный дом и общество трезвости. В советские годы дом отдали под Нижне-Исетский детский дом, а сейчас собственник объекта неизвестен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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