Уральские таможенники прикрыли контрабанду леса на 10 миллионов

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-18T13:09:22+03:00

Теперь бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы

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Уральские таможенники совместно с УФСБ по Свердловской области под Первоуральском выявили и прикрыли канал нелегальной поставки леса в Узбекистан. Гражданин хотел вывезти из области больше тысячи кубометров леса общей стоимостью порядка 10 миллионов рублей.

- Таможенники в результате оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что данные, которые предоставлял предприниматель в декларации на товары, недостоверны, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В частности, бизнесмен не предоставил договоры куплю-продажи с фирмой, которая никогда ему, на самом деле, лес не продавала. Теперь на него завели два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ.

- За контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов предпринимателю грозит до семи лет тюрьмы, - добавили в ведомстве. – Материалы дела переданы для расследования в Уральское СУ на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU