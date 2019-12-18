Пьянствовали, матерились и приставали к людям: в Екатеринбурге за сутки поймали шестерых пассажиров-дебоширов

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-18T12:21:09+03:00

На вокзале в Екатеринбурге задержали шестерых пассажиров, которые пили и матерились Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки транспортная полиция Екатеринбурга задержала сразу шестерых пассажиров-дебоширов поездов дальнего и ближнего следования. Первого задержали накануне, 17 декабря, около 04:00. Он ехал поездом «Москва – Новый Уренгой».

- В полицию обратился проводник вагона и сообщил, что поездной бригадой было отказано в дальнейшем проезде жителю Перми, так как мужчина находился в нетрезвом виде и матерился, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Второй случай произошел спустя некоторое время на ЖД вокзале Екатеринбурга. На поезде, прибывающим из Каменска-Уральского два местных жителя был пьяны. Их тоже доставили в дежурную часть.

- Около 12:00 в полицию пришло сообщение от проводника поезда «Москва – Владивосток». Он рассказал, что житель Хабаровского края по дороге распивал алкоголь и ходил нетрезвый по вагону, громко разговаривал и назойливо приставал к другим гражданам, - рассказали в транспортной полиции.

Через два часа на станцию «Екатеринбург-Пассажирский» был доставлен 44-летний уроженец Башкирии, которого полиция задержала за непристойное поведение. Около 19:00 за похожее правонарушение задержали еще одного мужчину. На всех пассажиров были составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU