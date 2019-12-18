Под Новый год свердловчане закупили в подарок 111 тонн товаров с AliExpress
Перед Новым годом жители Свердловской области стали активно закупаться подарками с AliExpress. В аэропорт Кольцово сегодня, 18 декабря, приземлилось сразу два грузовых рейса из Харбина (Китай) – на бортах у них находилось 111 тонн заграничных посылок.
- Гаджеты, детские игрушки, одежда, обувь и многое другое, что доступно в китайских интернет-гипермаркетах, из самолетов сразу попадает в грузовой терминал Кольцово, где расположено ММПО «Почты России», - отметили в пресс-службе аэропорта. – После обработки почтовых грузов все они сразу отправляются получателям.
Так, только с начала декабря в аэропорт прибыло уже 10 почтовых рейсов из Китая. А объем обработанной авиапочты в 4,5 раза превысил показатели аналогичного периода за прошлый год.
- До конца этого года запланировано прибытие в Екатеринбург еще семи грузовых самолетов из Поднебесной, - добавили в Кольцово.
ИСТОЧНИК KP.RU