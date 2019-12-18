Составлен список регионов России, где женщины работают больше всего

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-18T11:43:12+03:00

Женщины стали работать больше. Но не везде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 году трудиться стали больше

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В 2019 году женщины в России стали работать больше. Продолжительность рабочей недели у жительниц регионов страны в третьем квартале составила 35,4 часа, а годом ранее – 35,3 часа. Такие данные приводит Росстат.

Больше всего женщины работают в Калининградской области (38,2 часа), Еврейская автономная область и Воронежская область (37,9 часа), Рязанская область (37,8 часа) и Владимирская область (37,4 часа), сообщает информационный портал NEWS.ru.

Меньше всего официально женщины работают в Мурманской области (28,7 часа), Ненецкого автономного округа (29,6 часа) и Республики Алтай (29,7 часа). Немного больше работают жительницы Республики Коми (30 часов в неделю) и Кировской области (30,5 часов).

По мнению профессора Александра Сафонова, на увеличение продолжительности рабочей недели у россиянок мог сыграть фактор снижения числа работающих студентов, у которых время работы ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU