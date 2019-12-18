В следующем году в парке у Дворца молодежи проложат «бульварную ленту»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-18T11:39:08+03:00

Реконструировать его планируют в первой половине 2020 года

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В следующем году в Екатеринбурге планируется реконструировать парк имени XXII Партсъезда, который находится за Дворцом молодежи. Об этом сообщил замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

За реставрацию парка проголосовали десятки тысяч горожан. Решение принималось путем рейтингового голосования за проекты общественных территорий, которые должны благоустроить в будущем году в первую очередь. Опрос проходило в электронном виде с 22 по 28 февраля 2019 года.

- Концепция рекреационного пространства под названием «Бульварная лента» предполагает создание принципиально новой по качеству среды, которая способна образовать комфорт и уют в условиях оживленного мегаполиса, - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Согласно проекту, в парке появятся зоны для прогулок, спорта и отдыха, а также велодорожки, детские площадки и оригинальные архитектурные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU