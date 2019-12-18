Под Екатеринбургом в ДТП попала фура, груженная кислородными баллонами
На подъезде к Екатеринбургу, на дублере Сибирского тракта, сегодня утром произошло серьезное ДТП. В кювете оказалась фура, груженная баллонами с кислородом и аммиаком, и несколько легковушек.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
Фотографами происшествия поделились подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург». В отделе пропаганды ГИБДД информацию подтвердили и отметили, что там все, к счастью, обошлось без пострадавших. Из-за того, что большегруз скатился на обочину, половину баллонов раскидало по снегу.
Судя по фотографиям, фура пыталась избежать столкновения с двумя легковушками, которые столкнулись несколькими метрами дальше. И, в итоге, не сумела совладать с тормозами.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU