Под Екатеринбургом в ДТП попала фура, груженная кислородными баллонами

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-18T09:01:19+03:00

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На подъезде к Екатеринбургу, на дублере Сибирского тракта, сегодня утром произошло серьезное ДТП. В кювете оказалась фура, груженная баллонами с кислородом и аммиаком, и несколько легковушек.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фотографами происшествия поделились подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург». В отделе пропаганды ГИБДД информацию подтвердили и отметили, что там все, к счастью, обошлось без пострадавших. Из-за того, что большегруз скатился на обочину, половину баллонов раскидало по снегу.

Судя по фотографиям, фура пыталась избежать столкновения с двумя легковушками, которые столкнулись несколькими метрами дальше. И, в итоге, не сумела совладать с тормозами.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU