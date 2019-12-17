2019-12-17T19:04:32+03:00
Общество

В Свердловской области за неделю почти 30 тысяч уральцев обратились в больницы с ОРВИ

Болеют в основном детсадовцы и школьники
Алина СУРИНА
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За неделю в больницах региона 981 человеку был поставлен предварительный диагноз «пневмония»За неделю в больницах региона 981 человеку был поставлен предварительный диагноз «пневмония»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за неделю почти 30 тысяч уральцев обратились в больницы с ОРВИ. Болеют в основном детсадовцы от трех до шести лет и школьники. В Екатеринбурге за этот же период зарегистрировали 15 тысяч случаев ОРВИ.

- В области за неделю обследовано 104 человека, обнаружены вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, РС-вирусы, коронавирусы и другие), а также вирусы гриппа В, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

За неделю в больницах региона 981 человеку был поставлен предварительный диагноз «пневмония». Наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован среди детей до 2х лет. Сейчас из-за пневмонии на карантине находятся четыре класса в разных школах и одна группа в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Свердловской области за неделю почти 30 тысяч уральцев обратились в больницы с ОРВИ
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