За четыре дня на свердловских трассах поймали 800 водителей, которые выехали на встречку
За четыре дня, с 13 по 16 декабря, инспекторы ГИБДД в ходе еженедельных рейдов поймали на свердловских трассах почти 800 водителей, которые выехали на полосу для встречного движения.
- В отношении каждого водителя, нарушившего ПДД, составлен административный протокол, после рассмотрения которого водитель или заплатит штраф в пять тысяч, или будет лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
А всего за 11 месяцев Госавтоинспекция зарегистрировала почти 300 аварий, которые произошли по причине выезда на встречку. В них 91 человек погиб и еще 562 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU