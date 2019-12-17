За четыре дня на свердловских трассах поймали 800 водителей, которые выехали на встречку

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-17T11:15:35+03:00

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За четыре дня, с 13 по 16 декабря, инспекторы ГИБДД в ходе еженедельных рейдов поймали на свердловских трассах почти 800 водителей, которые выехали на полосу для встречного движения.

- В отношении каждого водителя, нарушившего ПДД, составлен административный протокол, после рассмотрения которого водитель или заплатит штраф в пять тысяч, или будет лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

А всего за 11 месяцев Госавтоинспекция зарегистрировала почти 300 аварий, которые произошли по причине выезда на встречку. В них 91 человек погиб и еще 562 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU