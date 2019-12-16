Потушили за три минуты: ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка
Инцидентом заинтересовалась полиция
Делом заинтересовалась полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня ночью на улице Металлургов сгорела иномарка Mazda. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 03:32, на место выехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Площадь пожара составила всего два «квадрата», его потушили в течение трех минут.
Инцидентом заинтересовалась городская полиция. На место выезжала следственно-оперативная группа. Она осмотрела место ЧП.
- По данному инциденту полицией проводится проверка. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
ИСТОЧНИК KP.RU