Таксист «трех десяток» сбил перебегающего дорогу мужчину

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-15T13:34:08+03:00

Пострадавшего с травмами доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге водитель такси «Три десятки» сбил пешехода. ДТП случилось на перекрестке улиц 40-летия Октября и Победы. Автомобиль Hyundai ехал по улице Ломоноса и под колеса попал мужчина 1986 года рождения.

- Пострадавший пересекал дорогу на красный сигнал светофора, - подтвердили в ГИБДД по Екатеринбургу.

В ведомстве отметили, что пострадавшего увезли в больницу №23 с различными травмами. В причинах аварии разбираются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU