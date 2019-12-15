Таксист «трех десяток» сбил перебегающего дорогу мужчину
Пострадавшего с травмами доставили в больницу
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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В Екатеринбурге водитель такси «Три десятки» сбил пешехода. ДТП случилось на перекрестке улиц 40-летия Октября и Победы. Автомобиль Hyundai ехал по улице Ломоноса и под колеса попал мужчина 1986 года рождения.
- Пострадавший пересекал дорогу на красный сигнал светофора, - подтвердили в ГИБДД по Екатеринбургу.
В ведомстве отметили, что пострадавшего увезли в больницу №23 с различными травмами. В причинах аварии разбираются сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU