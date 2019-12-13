2019-12-13T18:03:16+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле разыскивают злоумышленников, повреждающих трансформаторы

Неизвестные повредили оборудование семи подстанций
Алина СУРИНА
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Злоумышленники повредили уже семь подстанцийЗлоумышленники повредили уже семь подстанцийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле разыскивают злоумышленников, повреждающих трансформаторы. Неизвестные повредили оборудование семи подстанций, обеспечивающих электроэнергией многоквартирные дома и социальные объекты города. К счастью энергетики вовремя заметили повреждения и провели ремонт, чтобы жители не остались без света.

- Первый случай зафиксирован еще 7 декабря – тогда отключился силовой трансформатор на подстанции на улице Черноисточинское шоссе, 39. От нее включены жилые дома, центральный тепловой пункт, музыкальная школа, детский сад, - рассказал директор филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Андрей Калаушин. - Оперативно выездная бригада, выехала на осмотр, обнаружила масло под силовым трансформатором и вывела его в ремонт. Нагрузка была переведена на второй, резервный трансформатор. Чтобы обеспечить надежность электроснабжения нам пришлось заменить трансформаторы из аварийного запаса.

После этого специалисты приняли решение отменить все плановые ремонты и провести осмотр трансформаторных подстанций. В итоге они выявили 12 поврежденных трансформаторов на 6 подстанциях в районе Гальяно-Горбуновского массива. Энергетики обратились с заявлением в полицию. Там возбудили дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Энергетики за вознаграждение просят свидетелей и людей, имеющих информацию о злоумышленниках позвонить по телефону 8-800-2500-343.

ИСТОЧНИК KP.RU

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