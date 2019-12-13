В Екатеринбурге ищут женщину в темной одежде, подозреваемую в тяжком преступлении

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-13T14:29:29+03:00

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Следователи Екатеринбурга разыскивают женщину в темной одежде, которую подозревают в совершении особо тяжкого преступления в отношении пожилой женщины, в результате которого она скончалась.

- Данное преступление было совершено днем 20 августа, на крыльце магазина «Монетка», которая находится на улице Билимбаевская, 28, - уточнили в пресс-службе СКР по Свердловской области. - В настоящее время следствие устанавливает личность подозреваемой, которая была запечатлена на записи камер видеонаблюдения рядом с местом происшествия.

Приметы: на вид лет 20-30, плотное телосложение, темные волосы.

В момент преступления была одета в пальто темного цвета, черные брюки, кофту бордового цвета. При себе у нее был ранец серого цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией об указанной гражданке, а также о том, где она может находиться, сообщите по телефонам: 8 (343) 356-42-10 (дежурная часть ОП № 10 УМВД России по Екатеринбургу), 8-900-212-69-99 (оперуполномоченный ОП № 10) или 8-912-605-27-97 (следователь следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России).

ИСТОЧНИК KP.RU