2019-12-13T14:09:47+03:00
Общество

Счастье в кубе: в роддоме Екатеринбурга на свет появились тройняшки

Молодой маме пришлось делать кесарево сечение из-за высокого давления, но сейчас и она, и малыши чувствуют себя хорошо
Мария Трапезникова
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О том, что у Татьяны будет тройня, она узнала уже на 11-ой неделе. Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаО том, что у Татьяны будет тройня, она узнала уже на 11-ой неделе. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В одном из роддомов Екатеринбурга сегодня счастье: у молодой мамы Татьяны родились тройняшки - два мальчика и девочка. Женщине на 34-ой неделе пришлось делать кесарево сечение из-за высокого давления, преэклампсии. По словам медиков, это одно из самых серьезных осложнений, которые могут возникнуть во время беременности.

- Малыши, родившиеся с низкой и очень низкой массой тела, сейчас находятся под пристальным наблюдением врачей, - рассказывают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Двое из них переведены в палату интенсивной терапии новорожденных, где они находятся вместе с мамой.

А вот третий ребенок еще нуждается в дыхательной поддержке, поэтому пока остается в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Но со дня на день его тоже переведут в палату к маме, брату и сестре.

Для Татьяны это была первая беременность, причем наступила она самостоятельно. Такие случаи считаются редкими, поскольку чаще всего многоплодность возникает после процедуры ЭКО. О том, что в семье будет сразу трое малышей, она узнала уже на 11-ой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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