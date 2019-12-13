Счастье в кубе: в роддоме Екатеринбурга на свет появились тройняшки
В одном из роддомов Екатеринбурга сегодня счастье: у молодой мамы Татьяны родились тройняшки - два мальчика и девочка. Женщине на 34-ой неделе пришлось делать кесарево сечение из-за высокого давления, преэклампсии. По словам медиков, это одно из самых серьезных осложнений, которые могут возникнуть во время беременности.
- Малыши, родившиеся с низкой и очень низкой массой тела, сейчас находятся под пристальным наблюдением врачей, - рассказывают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Двое из них переведены в палату интенсивной терапии новорожденных, где они находятся вместе с мамой.
А вот третий ребенок еще нуждается в дыхательной поддержке, поэтому пока остается в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Но со дня на день его тоже переведут в палату к маме, брату и сестре.
Для Татьяны это была первая беременность, причем наступила она самостоятельно. Такие случаи считаются редкими, поскольку чаще всего многоплодность возникает после процедуры ЭКО. О том, что в семье будет сразу трое малышей, она узнала уже на 11-ой неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU