2019-12-13T10:14:36+03:00
Общество

Обращения и жалобы помогли: в Екатеринбурге льготники смогут ездить на общественном транспорте чаще

Глава города увеличил число поездок с 40 до 50-ти
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге со следующего года увеличат число поездок для льготниковВ Екатеринбурге со следующего года увеличат число поездок для льготниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С начала следующего года в тарифном плане общественного транспорта произойдут небольшие изменения. Так, согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, увеличится число поездок для льготников, а стоимость проезда останется той же.

- С 1 января 2020 года в тарифном плане электронного проездного билета для отдельных категорий граждан на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай и троллейбус) изменится максимальное число поездок, - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Их количество увеличится с 40 до 50 в течение месяца. Стоимость будет прежней - 469 рублей.

Внести изменения решили из-за большого количества обращений самих льготников: пенсионеров, инвалидов и ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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