Обращения и жалобы помогли: в Екатеринбурге льготники смогут ездить на общественном транспорте чаще
С начала следующего года в тарифном плане общественного транспорта произойдут небольшие изменения. Так, согласно постановлению главы Екатеринбурга Александра Высокинского, увеличится число поездок для льготников, а стоимость проезда останется той же.
- С 1 января 2020 года в тарифном плане электронного проездного билета для отдельных категорий граждан на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай и троллейбус) изменится максимальное число поездок, - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Их количество увеличится с 40 до 50 в течение месяца. Стоимость будет прежней - 469 рублей.
Внести изменения решили из-за большого количества обращений самих льготников: пенсионеров, инвалидов и ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU