2019-12-13T09:04:33+03:00
Общество

Полиция Екатеринбурга прекратила поиски подростков Маши Гладких и Мансура Дастамбуева

Девушка пропала 8 декабря, а молодой человек 22 ноября
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Екатеринбургские полицейские закончили поиски пропавших подростков. Маша Гладких исчезла 8 декабря. 14-летняя девушка ушла из дома по адресу: Корепина, 46, около 17:30 и с тех пор ее никто не видел.

Еще один молодой человек пропал 22 ноября. 17-летнего Дастамбуева Мансура Саидкадамовича искали четыре недели. Как отмечают в полиции, раньше подросток никогда не сбегал из дома. Сегодня, 13 декабря, его нашли. Также обнаружили Машу Гладких.

- В отношении несовершеннолетних и ими самими никаких противоправных действий совершено не было. С подростками проведены профилактические беседы о недопущении впредь подобных ситуаций, - сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник полиции Екатеринбурга подал в отставку
«Озеру не нравится»: под Екатеринбургом в болоте затонуло два экскаватора
Заменяют искусственными: уральцы все реже рубят елки на Новый год
Ушла эпоха: в Екатеринбурге снесли легендарный киоск «Цветы от Аллы»
Провалила тест по географии: звезда тревел-шоу «Орел и Решка» не смогла назвать столицу Урала
Александра Долгова выбрали ректором Уральского архитектурного университета
Караулят у школы и просятся в гости: в Екатеринбурге цыганки с помощью детей грабят квартиры
В Екатеринбурге за 250 миллионов продают пустырь
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
В Екатеринбурге поймали угонщиков элитных иномарок
Обращения и жалобы помогли: в Екатеринбурге льготники смогут ездить на общественном транспорте чаще
Количество электронных билетов, проданных на поезда дальнего следования на Урале, выросло на 9% за 11 месяцев 2019 года
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
Екатеринбургский бизнесмен решил сыграть в прятки с судебными приставами
Полиция Екатеринбурга прекратила поиски подростков Маши Гладких и Мансура Дастамбуева
Из Кольцово два раза в неделю будут летать самолеты в Новокузнецк
Екатеринбург вошел в тройку городов, куда туристы приезжают покататься на лыжах
Пингвин, корабль и динозавр: в Екатеринбурге из шестиметровых глыб льда сделают скульптуры
В Екатеринбурге в развлекательном центре 8-летняя девочка скатилась с горки и сломала позвоночник
На Урале суд оправдал молодого человека, который выкинул младенца из окна
МегаФон будет развивать 5G совместно с другими операторами
В новый год метро в Екатеринбурге будет работать до часа ночи
Торопилась в школу: в Екатеринбурге 8-летнюю девочку сбила машина