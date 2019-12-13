Полиция Екатеринбурга прекратила поиски подростков Маши Гладких и Мансура Дастамбуева

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-13T09:04:33+03:00

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Екатеринбургские полицейские закончили поиски пропавших подростков. Маша Гладких исчезла 8 декабря. 14-летняя девушка ушла из дома по адресу: Корепина, 46, около 17:30 и с тех пор ее никто не видел.

Еще один молодой человек пропал 22 ноября. 17-летнего Дастамбуева Мансура Саидкадамовича искали четыре недели. Как отмечают в полиции, раньше подросток никогда не сбегал из дома. Сегодня, 13 декабря, его нашли. Также обнаружили Машу Гладких.

- В отношении несовершеннолетних и ими самими никаких противоправных действий совершено не было. С подростками проведены профилактические беседы о недопущении впредь подобных ситуаций, - сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU