«Образуются стаи, пугают детей»: в Нижнем Тагиле усилят отлов бездомных собак

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-12T16:46:14+03:00

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В Нижнем Тагиле собираются усилить отлов бездомных собак. Такое поручение сегодня дал глава города Владислав Пинаев. По его словам люди жалуются, что собачьи стаи образуются в разных микрорайонах города и пугают детей. Специалисты говорят о том, что поймать животных стало сложнее из-за закона о гуманном отношении.

- Из-за закона о гуманном отношении к животным сегодня нам приходится отлавливать бродячих собак практически руками без использования специальных средств и оборудования, чтобы им не навредить. Из-за этого работа замедляется, горожане не ощущают снижения численности безнадзорных животных на улицах, - рассказал генеральный директор ООО «Специализированная служба» Павел Авдеев.

С начала года «Специализированной службой» было отловлено 1 157 бродячих собак. На содержании сейчас находится более ста животных. Их стерилизуют, прививают и чипируют. После всех манипуляций в 2020 году они будут выпускаться на то место где их поймали.

- Могу предупредить, что проблема меньше не станет, потому что с биркой или «без» голодная собака, у которой есть зубы, представляет потенциальную опасность для окружающих, - добавил Павел Авдеев.

По словам специалистов, только 20% безнадзорных собак рождены на улице, остальные 80% - животные, которых бросили хозяева или сбежавшие питомцы. Поэтому, в первую очередь, чтобы решить проблему, необходимо менять сознание людей и ответственнее относится к тем, кого взяли к себе в дом.

Сейчас по поручению главы города больше 800 тысяч рублей будут потрачены на работу по отлову бездомных собак. В первую очередь животных будут вылавливать в тех микрорайонах, откуда поступали жалобы. Кроме того в администрации пересмотрят бюджет, чтобы на отлов собак оставались дополнительные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU