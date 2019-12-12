Свердловский полицейский главк стал лучшим работодателем года

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-12T11:51:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловский главк МВД стал победителем премии «Лучший работодатель-партнер УрГЭУ». Диплом и памятную статуэтку в торжественной обстановке вручал ректор вуза Яков Силин. Студенты университета проходят практику в подразделениях гарнизона.

- Многих молодых людей, оказавшихся по воле случая даже на непродолжительное время в рядах органов внутренних дел, труд полицейских настолько привораживает, что они принимают решение связать свою дальнейшую судьбу с системой МВД, - отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, комплектование гарнизона полиции профессионально подготовленными людьми является одним из приоритетных направлений. Поэтому в будущем ГУ МВД планирует сотрудничать не только с УрГЭУ, но и с рядом других вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU