2019-12-12T09:11:49+03:00
Происшествия

Уральца отправили на десять лет в тюрьму за убийство родного брата

Они во время «пьяного застолья» сильно поссорились
Мария Трапезникова
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Мужчину отправили в тюрьму на 10 летМужчину отправили в тюрьму на 10 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Алапаевске под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в избиении до смерти родного брата. В тот момент Алексей Мартынов находился в состоянии алкогольного опьянения и понимал, что делает.

- 14 августа Мартынов, находясь во дворе своего дома в пьяном виде, из личных неприязненных отношений нанес своему родному брату руками, а также металлическим ломом и деревянным черенком с металлическим наконечником, не меньше 28 ударов в голову, туловище и конечности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

От тяжелых травм его брат скончался на месте. Сам Мартынов вину признал в полном объеме. Алапаевский горсуд отправил его на 10 лет и 2 месяца в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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