2019-12-11T08:12:48+03:00
Общество

В Екатеринбург к праздникам завезли больше четырех тонн кукол, машинок и головоломок

Практически все игрушки были сделаны в Китае
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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С начала этого года, за 11 прошедших месяцев, уральские таможенники оформили больше четырех тонн детских игрушек, которые прибыли в Екатеринбург самолетом, машиной и поездом. В основном это были куклы, миниатюрная железная дорога, различные конструкторы, мягкие игрушки, головоломки и игрушечные музыкальные инструменты.

- Большая часть импортных игрушек на Урал прибывает из Китая – больше трех тысяч тонн с начала года, - отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – В лидерах по поставкам игрушек также оказались Казахстан (769 тонн), Колумбия (87 тонн), Испания (34 тонны) и Турция (86 тонн).

А вот с Урала за рубеж отправились 62 тонны игрушек, общая стоимость которых составила больше 600 тысяч долларов. Больше всего они популярны среди детишек Казахстана и Белоруссии.

- Такие сезонные поставки товаров, как правило, оформляют задолго до праздников. Чаще всего новогодние товары проходят таможенный контроль весной или летом, - отмечает Дмитрий Перфилов, заместитель начальника Уральского таможенного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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