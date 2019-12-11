2019-12-11T07:31:00+03:00
Общество

Екатеринбуржца не пустили к любовнице в Таиланд из-за долгов по алиментам в 500 тысяч

Мужчине пришлось погасить задолженность, чтобы встретиться со своей новой возлюбленной
Мария Трапезникова
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Во время развода суд обязал его выплачивать дочке деньги каждый месяц, вплоть до ее совершеннолетияВо время развода суд обязал его выплачивать дочке деньги каждый месяц, вплоть до ее совершеннолетияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Екатеринбурга не смог эмигрировать к своей любовнице в Таиланд из-за того, что накопил долги по алиментам в 500 тысяч рублей. Во время развода суд обязал выплачивать дочке деньги каждый месяц, вплоть до ее совершеннолетия. И сначала мужчина платил исправно, но когда ребенку исполнилось 14 лет, расслабился и накопил долги.

- Когда дочери исполнилось 18 лет, отец решил, что больше никому ничего не должен. И захотел переехать в Таиланд и остаться там, так как познакомился с девушкой по Интернету, - добавили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Вот только долги не позволили ему этого сделать. Судебные приставы вынесли постановление об ограничении выезда за пределы РФ. Поэтому мужчине пришлось погасить задолженность, чтобы встретиться со своей новой возлюбленной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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