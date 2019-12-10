2019-12-10T16:21:44+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга могут исполнить желания детей с неизлечимыми заболеваниями

Фонд Ройзмана запустил акцию, где любой желающий может сделать подарок для ребятишек
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено Фондом РойзманаФото: предоставлено Фондом Ройзмана
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Екатеринбуржцам предложили исполнить самые заветные мечты детей со сложными диагнозами. Новогоднюю акцию запустил благотворительный фонд Ройзмана. Для этого создали специальный сайт, где можно узнать, какие подарки на праздник хотят получить ребята. В списке желаний гаджеты, одежда, сертификаты в магазины, курсы английского, экскурсии. Стоимость материальных подарков не превышает 15 тысяч рублей.

- За три года работы акции Фонд Ройзмана реализовал разные детские мечты: от кроссовок, телефонов и беспроводных наушников до поездки на Байконур или участия в съемках «Вечернего Урганта», знакомства с известными блогерами, телеведущими и музыкантами, - рассказывают в пресс-службе фонда Ройзмана.

Чтобы поучаствовать, необходимо зайти на страничку. Она сделана в форме многоэтажного дома, квартира - это один ребенок. В тех, где горит свет, детские мечты еще не исполнены. С помощью клика открывается бланк, оставляете свои контакты, и с вами связываются волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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