2019-12-10T11:03:02+03:00
Происшествия

Тушили на 10 машинах: в Нижнем Тагиле загорелся завод теплоизоляционных изделий

К счастью, все остались целы и невредимы
Мария Трапезникова
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Все обошлось без пострадавшихВсе обошлось без пострадавшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим вечером в Нижнем Тагиле вспыхнул завод теплоизоляционных изделий, расположенный на Северном шоссе. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 21:55, на место сразу же выехали 27 спасателей на десяти спецмашинах.

- На площади в 60 «квадратов» полностью огнем уничтожены перегородки, обшивка стен, имущество и кровля завода, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем управились через 40 минут, а в 02:36 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, к счастью, все обошлось без происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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