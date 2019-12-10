Тушили на 10 машинах: в Нижнем Тагиле загорелся завод теплоизоляционных изделий
К счастью, все остались целы и невредимы
Все обошлось без пострадавшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим вечером в Нижнем Тагиле вспыхнул завод теплоизоляционных изделий, расположенный на Северном шоссе. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 21:55, на место сразу же выехали 27 спасателей на десяти спецмашинах.
- На площади в 60 «квадратов» полностью огнем уничтожены перегородки, обшивка стен, имущество и кровля завода, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
С огнем управились через 40 минут, а в 02:36 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, к счастью, все обошлось без происшествий.
ИСТОЧНИК KP.RU