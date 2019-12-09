Сад Вайнера в центре Екатеринбурга облагородят только в 2023 году

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-09T14:42:11+03:00

И только тогда в сквере починят освещение

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Сад Вайнера, который находится в центре Екатеринбурга – за зданием Свердловской филармонии, благоустроят только в 2023-2024 годах. Об этом говорится в официальном ответе администрации города на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

- На жалобу, что в саду Вайнера необходимо восстановить освещение, чиновники предлагают подождать. И даже больше трех лет, - пишет депутат на своей странице в Facebook. – По всей видимости, благоустройство планируют приурочить к строительству нового зала филармонии, которое частично затронет зеленый уголок.

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Согласно ответу вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, в настоящее время реконструкция сквера и восстановление освещения не входят в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», которая рассчитана до 2022 года.

- При формировании последующих этапов администрацией Екатеринбурга будет включено комплексное благоустройство сада имени Вайнера, предусматривающее ремонт покрытия тротуаров, замену и установку малых архитектурных форм, - сообщается в документе. – Планируемый срок мероприятия – 2023-2024 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU