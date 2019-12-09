2019-12-09T12:22:42+03:00
Общество

На Урале ста подросткам не выплатили зарплату за летнюю работу в спорткомплексе

Но в дело вмешалась прокуратура и провела проверку
Мария Трапезникова
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Подросткам не выплатили больше 104 тысяч рублейПодросткам не выплатили больше 104 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Алапаевске, в одном из спорткомплексов больше 100 подростков, которым еще не исполнилось 18 лет, остались без зарплаты. Они работали с 3 по 28 июня и с 1 по 12 июля 2019 года. Прокуратура решила провести проверку. И выявила нарушения.

- Зарплата несовершеннолетним была начислена не в соответствии с условиями заключенного трудового договора, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Оплата производилась с учетом сокращенной продолжительности рабочего времени с погрешностью в один час. Делалась доплата до минимального размера без учета сокращенного рабочего времени.

Соответственно, расчет зарплаты был произведен неверно. И детям не выплатили больше 104 тысяч рублей. Сейчас всем подросткам, трудившимся летом, доначислили зарплату в соответствии с требованиями трудового законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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