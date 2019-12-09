Водитель отсудил у транспортной компании 200 тысяч за травму головы

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-09T10:00:43+03:00

Сначала ему хотели выплатить 100 тысяч, но мужчине это не понравилось и он потребовал больше

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Вячеслав работает водителем в одной из крупных перевозчиков в Свердловской области. В сентябре 2018 года с ним произошел несчастный случай: мужчина заменял пневморессору на автобусе, в процессе ремонта одна из направляющих трубок вылетела из-под пресса и ударила его по голове. Его госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

- Однако в обязанности водителя не входил ремонт автобуса, - уточнили в пресс-службе Облсуда. – Ранее он никогда не работал с электрогидравлическим прессом. Как отмечено в акте формы Н-1, вред Вячеславу причинен исключительно по вине работодателя. Вины самого водителя, а также факта грубой неосторожности не установлено.

После восстановления Вячеслав пришел в суд с требованием выплатить ему моральную компенсацию. Транспортная компания, где работал мужчина, была готова к этому и предложила ему 100 тысяч.

- Однако истец отказался и пришел в Свердловский областной суд оспаривать решение. Он просил куда большую компенсацию. Суд изучил материалы дела и принял решение увеличить компенсацию до 200 тысяч рублей, - подытожили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU