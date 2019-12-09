2019-12-09T10:00:43+03:00
Общество

Водитель отсудил у транспортной компании 200 тысяч за травму головы

Сначала ему хотели выплатить 100 тысяч, но мужчине это не понравилось и он потребовал больше
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчина отсудил 200 тысячМужчина отсудил 200 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вячеслав работает водителем в одной из крупных перевозчиков в Свердловской области. В сентябре 2018 года с ним произошел несчастный случай: мужчина заменял пневморессору на автобусе, в процессе ремонта одна из направляющих трубок вылетела из-под пресса и ударила его по голове. Его госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

- Однако в обязанности водителя не входил ремонт автобуса, - уточнили в пресс-службе Облсуда. – Ранее он никогда не работал с электрогидравлическим прессом. Как отмечено в акте формы Н-1, вред Вячеславу причинен исключительно по вине работодателя. Вины самого водителя, а также факта грубой неосторожности не установлено.

После восстановления Вячеслав пришел в суд с требованием выплатить ему моральную компенсацию. Транспортная компания, где работал мужчина, была готова к этому и предложила ему 100 тысяч.

- Однако истец отказался и пришел в Свердловский областной суд оспаривать решение. Он просил куда большую компенсацию. Суд изучил материалы дела и принял решение увеличить компенсацию до 200 тысяч рублей, - подытожили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале ста подросткам не выплатили зарплату за летнюю работу в спорткомплексе
Представители медицинского сообщества рассказали все, что известно о псориазе на сегодняшний день
Следователи подключились к проверке бездомных собак, которые в Березовском покусали мальчика
Росгвардейцы поймали свердловчан, которые украли у таксиста машину
Женщин больше, чем мужчин: в Екатеринбурге живут одни из самых ревнивых россиян
Обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной угрожает суду самоубийством
В Екатеринбурге на тропу войны с гололедом вышли больше 400 рабочих
Обвиняемого в убийстве Ксении Каторгиной оставили в СИЗО
Голосуем по-современному: Куйвашев в Instagram решает судьбу нерабочего 31-го декабря
Кровотечение и боль: обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной страдает в СИЗО
В Екатеринбурге на благотворительном аукционе в помощь детям собрали 86,5 миллионов
По ночам на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переезд
Один человек погиб, двое ранены: экс-сотрудница свердловской колонии протаранила иномарку с детьми