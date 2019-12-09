2019-12-09T09:20:59+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга иномарка протаранила трамвайную остановку

Ограждение пробило лобовое стекло и проткнуло пассажирское сиденье
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Сегодня рано утром, 9 декабря, в самом центре Екатеринбурга произошло необычное ДТП. Иномарка Volvo вылетела на трамвайную остановку «Дом кино», которая находится на перекрестке улиц МалышеваЛуначарского и «прошила» лобовым стеклом поручни.

Фотографиями поделились очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург». Из-за сильного удара край ограждения пробил лобовое стекло и проткнул переднее пассажирское сиденье.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили факт аварии и отметили, что в ней никто, к счастью, не пострадал. Но экипаж ДПС выезжал на место, чтобы оказать помощь водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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