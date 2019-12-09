В центре Екатеринбурга иномарка протаранила трамвайную остановку
Сегодня рано утром, 9 декабря, в самом центре Екатеринбурга произошло необычное ДТП. Иномарка Volvo вылетела на трамвайную остановку «Дом кино», которая находится на перекрестке улиц Малышева – Луначарского и «прошила» лобовым стеклом поручни.
Фотографиями поделились очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург». Из-за сильного удара край ограждения пробил лобовое стекло и проткнул переднее пассажирское сиденье.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили факт аварии и отметили, что в ней никто, к счастью, не пострадал. Но экипаж ДПС выезжал на место, чтобы оказать помощь водителю.
ИСТОЧНИК KP.RU