В центре Екатеринбурга иномарка протаранила трамвайную остановку

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-09T09:20:59+03:00

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Сегодня рано утром, 9 декабря, в самом центре Екатеринбурга произошло необычное ДТП. Иномарка Volvo вылетела на трамвайную остановку «Дом кино», которая находится на перекрестке улиц Малышева – Луначарского и «прошила» лобовым стеклом поручни.

Фотографиями поделились очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург». Из-за сильного удара край ограждения пробил лобовое стекло и проткнул переднее пассажирское сиденье.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили факт аварии и отметили, что в ней никто, к счастью, не пострадал. Но экипаж ДПС выезжал на место, чтобы оказать помощь водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU