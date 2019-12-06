СЕГОДНЯ 19:43 2019-12-06T19:43:27+03:00

По поручению Куйвашева для ее строительства сейчас подбирают участок

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В Нижнем Тагиле появится старообрядческая церковь. По поручению Евгения Куйвашева для ее строительства сейчас подбирают участок. О поддержке губернатора попросил Епископ Казанско-Вятский и Уральский Евфимий.

- Ранее в Нижнем Тагиле был храм. И сейчас у старообрядцев есть желание построить храм, мы уже начали процесс подготовки к строительству, но дело не движется, - рассказал губернатору Епископ Казанско-Вятский и Уральский.

Под строительства храма глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представитель старообрядческой церкви рассмотрят два участка. Территория должна быть подходящей с точки зрения соблюдения, как всех канонов, так и земельных и градостроительных требований.

Планируется, что это решится за месяц. После чего проект можно будет реализовывать.

ИСТОЧНИК KP.RU