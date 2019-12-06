Свердловские лесники перед Новым годом охраняют ели и сосны еще бдительней

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-06T10:38:42+03:00

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На носу Новый год. Многие горожане спешат в магазины, чтобы выбрать себе искусственную «зеленую красавицу», кто-то едет в лес за настоящей елью. А кто-то решает срубить дерево незаконно. Последних, по обыкновению, ловят и привлекают к крупному штрафу.

В связи с наступающей предновогодней лихорадкой региональное Министерство природных ресурсов и экологии издало специальный приказ, согласно которому ели и сосны будут охраняться особо тщательно.

- До 13 декабря во всех лесничествах области будет подготовлен план совместных с правоохранительными органами действий по охране хвойных молодняков, - рассказала замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

В каждом лесничестве будут сформированы мобильные группы, которые будут контролировать заготовку и перевозку новогодних красавиц. В состав групп войдут лесные инспекторы, сотрудники лесничеств и представители правоохранительных органов.

В прошлом году в ходе точно таких же рейдов было задержано шесть человек, которые нелегально срубили 172 дерева и нанесли лесному хозяйству ущерб в 433 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU