Красивый, но опасный: кольцовские таможенники забрали у пассажира кастет с головой орла

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-06T09:09:57+03:00

Мужчина привез его из Турции в качестве сувенира, но не знал, что его ввоз на территорию РФ запрещен

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Кольцовские таможенники обнаружили в багаже у пассажира рейса Анталья – Екатеринбург кастет. Мужчина объяснил, что решил прикупить его на память в одном из магазинов Аланьи за четыре доллара.

- А о том, что этот предмет запрещен к перемещению через границу, он не знал, - добавили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Таможенники отправили кастет на экспертизу, которая и установила, что это никакой не сувенир, а настоящее холодное оружие.

По закону, на территории России он запрещен. В этот же список, к слову, попадают сюрикены [японское метательное оружие в виде «звезды» - прим. ред.], бумеранги и кистени. В итоге, кастет с орлом забрали, а мужчину теперь ждет штраф за незнание.

ИСТОЧНИК KP.RU