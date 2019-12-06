Красивый, но опасный: кольцовские таможенники забрали у пассажира кастет с головой орла
Кольцовские таможенники обнаружили в багаже у пассажира рейса Анталья – Екатеринбург кастет. Мужчина объяснил, что решил прикупить его на память в одном из магазинов Аланьи за четыре доллара.
- А о том, что этот предмет запрещен к перемещению через границу, он не знал, - добавили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Таможенники отправили кастет на экспертизу, которая и установила, что это никакой не сувенир, а настоящее холодное оружие.
По закону, на территории России он запрещен. В этот же список, к слову, попадают сюрикены [японское метательное оружие в виде «звезды» - прим. ред.], бумеранги и кистени. В итоге, кастет с орлом забрали, а мужчину теперь ждет штраф за незнание.
ИСТОЧНИК KP.RU