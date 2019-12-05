2019-12-05T10:06:21+03:00
Общество

Прокуратура проверит, почему у жителей свердловского поселка зимой нет отопления

На теплотрассе произошла авария, но ее так и не устранили
Мария Трапезникова
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На теплотрассе произошла аварияНа теплотрассе произошла аварияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Белоярском, что в Свердловской области, местная прокуратура решила проверить, почему местные жители из-за аварии на теплотрассе живут без отопления.

- По предварительной информации, в связи с произошедшим порывом на теплотрассах ресурсоснабжающей организацией проводились ремонтно-восстановительные работы, в связи с чем была вырыта траншея, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Но траншея не была огорожена и освещена.

Прокуратура выяснит, насколько хорошо соблюдается федеральное законодательство во время работ. И насколько вовремя все эти работы выполняются.

- Кроме этого, к надзорным мероприятиям будут привлечены специалисты Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области с целью проведения замеров температуры воздуха в квартирах жителей поселка, - уточнили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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