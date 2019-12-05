2019-12-05T09:31:56+03:00
Происшествия

Вскрыли замок, когда никого не было дома: в Екатеринбурге строители украли из «коммуналки» деньги и золото

Сейчас им грозит до шести лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге, в период с 6 по 8 ноября, двое строителей работали в одной из коммунальных квартир дома на улице Мордвинской. А когда хозяева и соседи ушли, решили обокрасть жилища. Они вскрыли дверной замок одной из комнат и похитили деньги, а также золотые украшения.

- После обнаружения пропажи жильцы сразу же написали заявление в полицию. Воришек удалось задержать, свою вину они полностью признали, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Оказалось, что преступники ранее уже были судимы. На них завели уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Максимальный срок, который теперь им грозит – до шести лет тюрьмы. До решения суда они помещены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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