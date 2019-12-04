2019-12-04T18:43:27+03:00
Общество

«Ребенок может просто свариться в кипятке»:в Екатеринбурге нашли опасную детскую площадку, под которой проходят трубы с горячей водой

Энергетики провели рейд по охранным зонам тепловых сетей
Алина СУРИНА
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Сейчас детскую площадку временно закрылиСейчас детскую площадку временно закрылиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге энергетики провели рейд по охранным зонам тепловых сетей. Они обнаружили три незаконных объекта. В их числе детская площадка на улице Некрасова, гулять на которой оказалось опасно для жизни. Горку, качели, скамейки подрядчики ТСЖ установили в месте, где под землёй проходят трубы с горячей водой.

- Сегодня в тепловой сети температура теплоносителя 85 градусов. В случае провала или выхода воды ребенок может просто свариться в кипятке. Специалистами будет выставлено ограждение, а на ТСЖ оформлено предписание о недопустимости здесь детской площадки, - рассказал начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей ЕТК Алексей Колясников.

Доступ на игровую площадку теперь временно закрыт. В дальнейшем ее демонтируют или перенесут на безопасное расстояние - это не менее 3 метров по обе стороны от теплотрассы.

Также комиссия обнаружила автосервис на улице Крупносортщиков, построенный прямо над тепловой магистралью. На сетях еще в сентябре обнаружено повреждение. По словам специалистов, устранить его можно только, если разобрать здание полностью. Это и должен теперь сделать до конца года владелец автосервиса.

Еще одно нарушение участники рейда зафиксировали напротив дома по адресу Пехотинцев, 3. Месяц назад там были демонтированы металлические гаражи, находящиеся в опасной близости от тепловой магистрали, а сегодня уже стоят сооружения, похожие на торговые киоски. Оба строения оказались заперты. О каждом найденном нарушении энергетики уведомляют органы местного самоуправления, прокуратуру и Ростехнадзор. Собственникам таких объектов выдаются предписания по устранению нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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