Екатеринбург заставят синими урнами на 730 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-04T13:34:27+03:00

На улицах установят изделия из бетона с рельефом

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На этой неделе на сайте госзакупок стартовал прием заявок на участие в электронном аукционе. Победитель должен будет до 20 декабря поставить 485 шестигранных синих урн из бетона с рельефом для установки на улицах Екатеринбурга.

Судя по выходным данным, речь идет об Октябрьском районе уральской столицы. Начальная сумма контракта – 730 тысяч рублей. По итогам торгов она может быть снижена. Одна урна обойдется бюджету Екатеринбурга в сумму от 1505 до 1605 рублей.

Прием заявок на торги завершится 5 декабря. Рассчитаться с подрядчиком администрация города планирует до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU