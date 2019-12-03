«Очень торопилась на трамвай»: на Вторчермере иномарка сбила девочку-подростка, которая перебегала дорогу на «красный»

СЕГОДНЯ 06:01 2019-12-03T07:46:14+03:00

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Накануне вечером, около 21:20, на Вторчермете, в районе улицы Титова, произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадала девочка-подросток. Она перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

- Водитель иномарки Ford, при движении по улице Титова со стороны Братской в сторону Ферганской, на регулируемом перекрестке допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу на красный свет, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

От сильного удара девушка получила травмы разной степени тяжести и была срочно госпитализирована в ДГКБ №9. Оказалось, что она очень торопилась на трамвай, чтобы уехать домой. Автомобилем управлял мужчина 35 лет, имеющий стаж вождения 10 лет.

- С его слов, он двигался по левой полосе дороги со скоростью примерно 50 км/ч, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу. - Девочка выбежала неожиданно с левой стороны, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Все точные обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Вместе с тем, инспекторы ГИБДД еще раз напоминают пешеходам о том, что переходить дорогу на красный свет категорически запрещается. Иначе это может привести к тяжелым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU