2019-12-03T07:46:14+03:00
Происшествия

«Очень торопилась на трамвай»: на Вторчермере иномарка сбила девочку-подростка, которая перебегала дорогу на «красный»

Девочку с травмами срочно доставили в ДГКБ №9
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Накануне вечером, около 21:20, на Вторчермете, в районе улицы Титова, произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадала девочка-подросток. Она перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

- Водитель иномарки Ford, при движении по улице Титова со стороны Братской в сторону Ферганской, на регулируемом перекрестке допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу на красный свет, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

От сильного удара девушка получила травмы разной степени тяжести и была срочно госпитализирована в ДГКБ №9. Оказалось, что она очень торопилась на трамвай, чтобы уехать домой. Автомобилем управлял мужчина 35 лет, имеющий стаж вождения 10 лет.

- С его слов, он двигался по левой полосе дороги со скоростью примерно 50 км/ч, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу. - Девочка выбежала неожиданно с левой стороны, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Все точные обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Вместе с тем, инспекторы ГИБДД еще раз напоминают пешеходам о том, что переходить дорогу на красный свет категорически запрещается. Иначе это может привести к тяжелым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники из Екатеринбурга стали лучшими программистами в России
Больше 300 тысяч уральцев задолжали по кредитам
Болезнь не пройдет: свердловчане поставили два миллиона прививок от гриппа
Ушел на работу и пропал: в Екатеринбурге ищут мужчину со шрамом от ожога
В Екатеринбурге врачи обеспокоены популярностью снюса среди школьников
На «горячую линию» министерства здравоохранения Свердловской области теперь можно позвонить круглосуточно
В ледовом городке Нижнего Тагила установят улучшенные камеры видеонаблюдения
Стала известна судьба второго ребенка семьи сектантов, убивших своего 9-летнего сына в Екатеринбурге
ЕВРАЗ КГОК посетила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина
В Свердловской области газ впервые проведут к 12 населенным пунктам
В Нижнем Тагиле построят мост за 4 миллиарда